İstanbul'da can pazarı! Canlarını zor kurtardılar

"KADININ EVİ ATEŞE VERDİĞİ SÖYLENİYOR"

Yangının çıktığı binanın müteahhitti Halim Oruç, "Aldığımız duyumlara göre karı koca kavgasından dolayı kadının evi ateşe verdiği söyleniyor. Daha sonra kadının kocası kaçmış. Kadın yarım saat burada bekledi. Ambulansla kaçıp gitmiş. Şu an ona ulaşmaya çalışıyoruz. Kadın darp edilmişti. Yüzünü gördük" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise "Sorunlu bir aileymiş. Birkaç defa komşular da müdahale etmişti" dedi.