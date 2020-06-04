En kolay ıslak kek tarifi! Islak kek nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Özellikle çikolata severlerin bayıldığı lezzet ıslak kek tarifi haberimizde yer alıyor. Islak kek nasıl yapılır? Sorgulaması sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Ailecek çok severek tüketilen ıslak kek malzemeleri de kolay bulunur ve hazırlanışı da pratiktir. Çok abartmadan yemek fazla kalori almanızın önüne geçecektir. İşte en kolay ıslak kek tarifi...