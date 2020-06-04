En kolay ıslak kek tarifi! Islak kek nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Özellikle çikolata severlerin bayıldığı lezzet ıslak kek tarifi haberimizde yer alıyor. Islak kek nasıl yapılır? Sorgulaması sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. Ailecek çok severek tüketilen ıslak kek malzemeleri de kolay bulunur ve hazırlanışı da pratiktir. Çok abartmadan yemek fazla kalori almanızın önüne geçecektir. İşte en kolay ıslak kek tarifi...
Malzemeler:
4 yumurta
2 su bardağı şeker
1su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
3 yemek kaşığı kakao
2 su bardağı un
kabartma tozu ve vanilya
1 su bardağı süt ( ayırdığımız karışıma eklenecek )
Yapılışı:
Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.
İçine sıvı yağ, süt ve kakaoyu karıştırdıktan sonra bu karışımdan 1 su bardağı ayırın kalan karışıma unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip kek kıvamı alana kadar çırpın.
Yağlanmış tepsiye dökün ( büyük dikdörtgen borcama tam geliyor ).
180 derece sıcak fırında pişirin ilk sıcaklığı çıkınca dilimleyin ayırdığınız sıvı karışıma 1 su bardağı süt ekleyip kekin üstüne dökün.