



Mardin Fen Lisesi son sınıf öğrencisi olan Markus Acar, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında bulunan dört üniversiteden kabul gördü. Toronto, UBC, McMaster ve Waterloo Üniversitelerinin fizik, fizik ve matematiksel bilimler, fizik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri bölümlerine yapılan başvurusu kabul edilen Acar, tercihini maddi şartlarını da göz önünde bulundurarak McMaster üniversitesinden yana kullandı.