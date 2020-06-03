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    • Yaşam
    • 03.06.2020 Gazete
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    li , 'daki Üniversitesi’ni tercih etti

    ’in () lise öğrencileri arasında düzenlediği yarışmada finale kalan  Fen Lisesi son sınıf öğrencisi olan , ’da okuyacak...



    Mardin Fen Lisesi son sınıf öğrencisi olan Markus Acar, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında bulunan dört üniversiteden kabul gördü. Toronto, UBC, McMaster ve Waterloo Üniversitelerinin fizik, fizik ve matematiksel bilimler, fizik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri bölümlerine yapılan başvurusu kabul edilen Acar, tercihini maddi şartlarını da göz önünde bulundurarak McMaster üniversitesinden yana kullandı.



    Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de finle kalan çalışmasıyla dikkat çeken Acar, çok başarılı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.



    BAŞARILI OLACAĞIM
    Yaz aylarında Antalya'da çalışıp ailesine maddi destekte bulunan Markus Acar, "Kanada'da başarılı olup, en iyi şekilde ülkeme hizmet etmek istiyorum" dedi.
    Haberler Yaşam Mardinli Markus Acar, Kanada'daki McMaster Üniversitesi’ni tercih etti
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