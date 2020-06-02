Mardinli Markus Acar, yabancı dostlarıyla kafa kafaya verdi. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin yarışmasına girdi. Finale kaldıklarını belirten dahi genç, "Ülkem ve dünya için elimden geleni yapacağım" dedi.
Markus Acar, Mardin'in Eskikale köyünde dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Her zaman okuma aşkıyla dikkat çekti. Bu azmi sayesinde de Fen lisesine girdi. Geçtiğimi aylarda ise internette Çin'den 2 ve Şili'den 3 öğrenci ile iletişime geçti. Bu arkadaşıyla CERN'in, 12 Eylül 2019'da lise öğrencileri arasında düzenlediği yarışmaya girdi.
Evrenin sırlarını aydınlatacağız 500 proje arasında finale kaldıklarını belirten genç, "Projemiz sayesinde, evrenin yeniden oluşumunu, Big Bang'ı canlandırmak için on binlerce dolarlık parçacık çarpıştırıcı dedektörler yerine 100 dolar'lık bir dedektörle yapabileceğiz. Projeyle evrenin oluşumundaki sırları aydınlatmayı düşünüyorum" diye konuştu. Son zamanlarda uzay sektöründe ses getirecek bir çalışma yaptığını da belirten Acar, "Avrasya'daki en güçlü ve fonksiyonel roketleri tasarlayıp inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.
BEŞ DİL BİLİYOR
Acar, Süryanice, Arapça, Kürtçe ve İngilizceyi iyi derecede biliyor. Son dönemde de Almanca ve Çince öğreniyor. Ayrıca bağlama çalıyor, resim yapıyor ve tenis oynuyor.
Başarılı genç, boş zamanlarında da tarlada çalışarak ailesine destek oluyor.