



Evrenin sırlarını aydınlatacağız 500 proje arasında finale kaldıklarını belirten genç, "Projemiz sayesinde, evrenin yeniden oluşumunu, Big Bang'ı canlandırmak için on binlerce dolarlık parçacık çarpıştırıcı dedektörler yerine 100 dolar'lık bir dedektörle yapabileceğiz. Projeyle evrenin oluşumundaki sırları aydınlatmayı düşünüyorum" diye konuştu. Son zamanlarda uzay sektöründe ses getirecek bir çalışma yaptığını da belirten Acar, "Avrasya'daki en güçlü ve fonksiyonel roketleri tasarlayıp inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.