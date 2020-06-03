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    • Yaşam
    • 03.06.2020 Gazete
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    'da ci dehşeti! Müşteriyi 22 TL için dövdü...

    'da uyruklu bir kadın, cinin saldırısına uğradı. Aracın içerisinde genç kadına atan , daha sonra aracın dışında yere yatırarak boğazını sıktı. Dehşet anlarını araç içi kamerası saniye saniye kaydederken, genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici serbest bırakıldı.


    İstanbul'da geçtiğimiz şubat yaşanan taksici dehşetinin görüntüleri dün ortaya çıktı. Fas uyruklu Chaıme H. (24), otel çıkışında Cengiz K'nin taksisine bindi. Kasımpaşa'ya gitmek istediğini belirtti. Yoğun trafikte kalan taksici ise sinirlendi. Kadına söylendi. Bunun üzerine ikili tartıştı.



    SERBEST KALDI
    Sürücü kadına tokat attı. Şaşkına dönen Chaıme araçtan indi. Taksici ise 22 liralık ücreti almak için müşterinin peşinden gitti. Genç kadını yere yatırarak boğazını sıktı.



    Turistin cebinden çıkarttığı 30 lirayı alarak kaçtı. Olayın ardından yakalanan Cengiz K'ya "kasten yaralama"dan işlem yapıldı ve serbest bırakıldı.
    Haberler Yaşam İstanbul'da taksici dehşeti! Müşteriyi 22 TL için dövdü...
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