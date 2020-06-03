İstanbul'da geçtiğimiz şubat yaşanan taksici dehşetinin görüntüleri dün ortaya çıktı. Fas uyruklu Chaıme H. (24), otel çıkışında Cengiz K'nin taksisine bindi. Kasımpaşa'ya gitmek istediğini belirtti. Yoğun trafikte kalan taksici ise sinirlendi. Kadına söylendi. Bunun üzerine ikili tartıştı.
SERBEST KALDI
Sürücü kadına tokat attı. Şaşkına dönen Chaıme araçtan indi. Taksici ise 22 liralık ücreti almak için müşterinin peşinden gitti. Genç kadını yere yatırarak boğazını sıktı.
Turistin cebinden çıkarttığı 30 lirayı alarak kaçtı. Olayın ardından yakalanan Cengiz K'ya "kasten yaralama"dan işlem yapıldı ve serbest bırakıldı.