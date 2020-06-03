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Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı yıktı

Yüzüklerin Efendisi dünyaca ünlü Youtuber'a ilham kaynağı oldu. Peter Jackson'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan John Ronald Reuel Tolkien'in ölümsüz eseri Yüzüklerin Efendisi'nde küçük insanlar olarak geçen 'Hobbit'lerin evlerinden etkilenen ünlü genç Youtuber, doğadaki malzemeleri kullanarak kendisine Hobbit evi yaptı. O anları takipçileri ile anbean paylaşan Youtuber'ı milyonlarca kişi izledi. Bakın bunu tek başına nasıl başardı. İşte sosyal medyayı sallayan anlardan kareler...

03.06.2020 06:32 - Son Güncelleme: 03.06.2020 06:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





