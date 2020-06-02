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    • 03.06.2020 00:01
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    'da 'ne koronavirüs karantinası

    'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'nin tamamının 14 gün karantinaya alındığı duyuruldu.

    Bir mahalleye daha korona karantinası!

    'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı.

    Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, , Eyyübiye, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

    14 GÜN SÜREYLE KARANTİNAYA ALINDI
    Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Viranşehir'de 2, Karaköprü ve Eyyübiye'de birer binanın, Hilvan ilçesinde ise kırsal 'nin tamamının 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

    Öte yandan, Eyyübiye ilçesinde 1 binada uygulanan karantina sona erdirildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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