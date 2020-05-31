Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.05.2020 22:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2020 22:22
    ABONE OL

    'da 'ne koronavirüs karantinası

    'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ile 7 bina karantinaya alınırken, bir mahalle, bir fırın ve 7 binada ise uygulanan karantina son buldu.

    Bir mahalleye daha korona karantinası!

    Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü, Viranşehir, Eyyübiye Birecik ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

    Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Siverek ilçesine bağlı kırsal ile Viranşehir'de 3, Eyyübiye'de 2, Karaköprü ve Birecik ilçesinde ise birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

    Öte yandan, Siverek ilçesinde bir mahalle ile Haliliye ilçesinde bir fırın ve Siverek ilçesinde 5, Eyyübiye ve Haliliye ilçesinde birer binada uygulanan karantina son buldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da Söylemez Mahallesi'ne koronavirüs karantinası
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri