Bisküvili pasta nasıl yapılır? Pudingli bisküvili pasta yapımı! Petibörlü pasta tarifi!

Petibörlü pasta tarifi zamanınızı çok almayan fakat bir o kadar da lezzetli olan tatlı çeşididir. Çikolatayı daha kıvamlı ve yoğun seviyorsanız pudingli bisküvili pasta yapımını deneyebilirsiniz. Bisküvili pasta tarifinde gerekli olan malzemeleri ve yapılışını haberimizde sizler için derledik. Daha kalabalık bir sofra için tarif hazırlayacaksanız bisküvili pasta için önerdiğimiz malzemelerin miktarını arttırabilirsiniz.
LEZZETLİ VE PRATİK BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ
Malzemeler:
2 paket petibör bisküvi
1 paket kakaolu puding
Süt (Puding arkasında yazan süt miktarından 1 bardak fazlası)
Hindistan cevizi
Yapılışı:
Sütü bir tencereye alıp üzerine pudingi döküp orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra ateşten alıyoruz.
Bisküvileri dikdörtgen borcam tepsimize diziyoruz. Üzerine kakaolu pudingi sürüp tekrar bisküvileri diziyoruz.
Bisküviler bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. En üst katına bisküviden sonra kalan tüm pudingi döküp yayıyoruz.
Buzdolabında 1 saat kadar dinlendiriyoruz. Servis sırasında hindistan ceviziyle süslüyoruz.
BİSKÜVİLİ PASTA KAÇ KALORİ?
Bisküvili Pasta (1 dilim) içinde 360 kadar kalori mevcut.
Kalori Dağılımı: %44 yağ, %50 karb, %5 prot.