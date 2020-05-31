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    • 31.05.2020 18:58
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    • 31.05.2020 18:58
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    Büyükten küçüğe herkesin çok sevdiği ve pratik bir şekilde hazırlanan haberimizde yer alıyor. oldukça kolay ve lezzetli oluyor. Aniden gelecek olan misafirleriniz için de hazırlayabileceğiniz bu tarif ile herkesin damak tadına hitap edebilirsiniz. Özellikle çikolata severleri mutlu edecek ve tatlı ihtiyacını karşılayacak bir tariftir. İşte ? Sorusunun yanıtı…

    Bisküvili pasta nasıl yapılır? Pudingli bisküvili pasta yapımı! Petibörlü pasta tarifi!

    Petibörlü pasta tarifi zamanınızı çok almayan fakat bir o kadar da lezzetli olan tatlı çeşididir. Çikolatayı daha kıvamlı ve yoğun seviyorsanız pudingli bisküvili pasta yapımını deneyebilirsiniz. Bisküvili pasta tarifinde gerekli olan malzemeleri ve yapılışını haberimizde sizler için derledik. Daha kalabalık bir sofra için tarif hazırlayacaksanız bisküvili pasta için önerdiğimiz malzemelerin miktarını arttırabilirsiniz.

    LEZZETLİ VE PRATİK BİSKÜVİLİ PASTA TARİFİ

    Malzemeler:

    2 paket petibör bisküvi
    1 paket kakaolu puding
    Süt (Puding arkasında yazan süt miktarından 1 bardak fazlası)
    Hindistan cevizi

    Yapılışı:

    Sütü bir tencereye alıp üzerine pudingi döküp orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kaynadıktan sonra ateşten alıyoruz.
    Bisküvileri dikdörtgen borcam tepsimize diziyoruz. Üzerine kakaolu pudingi sürüp tekrar bisküvileri diziyoruz.
    Bisküviler bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. En üst katına bisküviden sonra kalan tüm pudingi döküp yayıyoruz.
    Buzdolabında 1 saat kadar dinlendiriyoruz. Servis sırasında hindistan ceviziyle süslüyoruz.

    BİSKÜVİLİ PASTA KAÇ KALORİ?

    Bisküvili Pasta (1 dilim) içinde 360 kadar kalori mevcut.

    Kalori Dağılımı: %44 yağ, %50 karb, %5 prot.
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