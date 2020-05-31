Bisküvili pasta nasıl yapılır? Pudingli bisküvili pasta yapımı! Petibörlü pasta tarifi!

Petibörlü pasta tarifi zamanınızı çok almayan fakat bir o kadar da lezzetli olan tatlı çeşididir. Çikolatayı daha kıvamlı ve yoğun seviyorsanız pudingli bisküvili pasta yapımını deneyebilirsiniz. Bisküvili pasta tarifinde gerekli olan malzemeleri ve yapılışını haberimizde sizler için derledik. Daha kalabalık bir sofra için tarif hazırlayacaksanız bisküvili pasta için önerdiğimiz malzemelerin miktarını arttırabilirsiniz.