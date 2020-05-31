



Arifiye ilçesinde çelik konstrüksiyon yapıları üzerine fabrikası olan, 3 çocuk babası olan Nail Ölmez'in öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Nail Ölmez'in çamur birikintisinin üzerinde atlarken düştüğü ve bu sırada elinde bulunan tüfeğinin ateş aldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.