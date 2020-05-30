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    • Yaşam
    • 30.05.2020 Gazete
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    'da müdürüne saldıran 'ın 13 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı

    , müdürü Pelin Y’ye tekme tokat dayak attı. 13 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Talihsiz kadın ise “Taciz de etti. Davamın sonuna kadar takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

    Şuç makinesi!
    Aydın Kuşadası'nda önceki gün korkunç bir olay yaşandı. Müdür olarak çalıştığı ya giden Pelin Y, 'ın saldırısına uğradı. Defalarca yumruklanan kadın, yardım çığlıkları attı.



    Paniğe kapılan saldırgan ise kaçtı. Bir süre sonra da saklandığı evde yakalanıp tutuklandı. Zanlı, sorgusunda "Saldırı anında bilincim yerinde değildi. Kendimi birden kaybettim. Kime saldırdığımı bilmiyordum. Pelin Y. ile önceden bir tanışıklığımız yok. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.



    'AĞZIMI KAPATTI'
    Saldırının ardından yüzünde ve boynunun bazı yerlerinde morluklar oluşan Pelin Y, ise olayı şöyle anlattı: Sabah otomobilimi park ettikten sonra işyerine gitmek için yürüdüğüm sırada arkamdan bir ses duydum. Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm an da bir kişi, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda da taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Ülkemizde kadına yönelik şiddet vakalarının azalması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağım.




    Zanlının, cinsel taciz de dahil olmak üzere 13 kaydı bulunuyor.

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