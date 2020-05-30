Aydın Kuşadası'nda önceki gün korkunç bir olay yaşandı. Müdür olarak çalıştığı bankaya giden Pelin Y, Serdar Günay'ın saldırısına uğradı. Defalarca yumruklanan kadın, yardım çığlıkları attı.
Paniğe kapılan saldırgan ise kaçtı. Bir süre sonra da saklandığı evde yakalanıp tutuklandı. Zanlı, sorgusunda "Saldırı anında bilincim yerinde değildi. Kendimi birden kaybettim. Kime saldırdığımı bilmiyordum. Pelin Y. ile önceden bir tanışıklığımız yok. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.
'AĞZIMI KAPATTI'
Saldırının ardından yüzünde ve boynunun bazı yerlerinde morluklar oluşan Pelin Y, ise olayı şöyle anlattı: Sabah otomobilimi park ettikten sonra işyerine gitmek için yürüdüğüm sırada arkamdan bir ses duydum. Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm an da bir kişi, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda da taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Ülkemizde kadına yönelik şiddet vakalarının azalması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağım.
Zanlının, cinsel taciz de dahil olmak üzere 13 kaydı bulunuyor.
Paniğe kapılan saldırgan ise kaçtı. Bir süre sonra da saklandığı evde yakalanıp tutuklandı. Zanlı, sorgusunda "Saldırı anında bilincim yerinde değildi. Kendimi birden kaybettim. Kime saldırdığımı bilmiyordum. Pelin Y. ile önceden bir tanışıklığımız yok. Çok pişmanım" ifadelerini kullandı.
'AĞZIMI KAPATTI'
Saldırının ardından yüzünde ve boynunun bazı yerlerinde morluklar oluşan Pelin Y, ise olayı şöyle anlattı: Sabah otomobilimi park ettikten sonra işyerine gitmek için yürüdüğüm sırada arkamdan bir ses duydum. Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm an da bir kişi, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda da taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Ülkemizde kadına yönelik şiddet vakalarının azalması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağım.
Zanlının, cinsel taciz de dahil olmak üzere 13 kaydı bulunuyor.