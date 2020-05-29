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    • Yaşam
    • 29.05.2020 Gazete
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    'nda erkek terörü! müdürü kadın sokak ortasında saldırıya uğradı

    Aydın'ın 'nde dün güpegündüz erkek terörü yaşandı. Özel bir nın kadın müdürü olan Pelin Y., otomobilini park edip işine gitmek isterken tarafından tekme saldırıya uğradı. Defalarca yumruklanan kadın, zorbayı durdurmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Olay yerinden kaçan Günay, kısa bir süre sonra yakalanıp tutuklandı.

    Erkek terörü
    Aydın'ın 'nde dün güpegündüz erkek terörü yaşandı. Özel bir nın kadın müdürü olan Pelin Y., otomobilini park edip işine gitmek isterken tarafından tekme saldırıya uğradı.



    Defalarca yumruklanan kadın, zorbayı durdurmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı.



    Olay yerinden kaçan Günay, kısa bir süre sonra yakalanıp tutuklandı.



    Yaralı kadının, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü açıklandı.
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