Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde dün güpegündüz erkek terörü yaşandı. Özel bir bankanın kadın müdürü olan Pelin Y., otomobilini park edip işine gitmek isterken Serdar Günay tarafından tekme tokat saldırıya uğradı.
Defalarca yumruklanan kadın, zorbayı durdurmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı.
Olay yerinden kaçan Günay, kısa bir süre sonra yakalanıp tutuklandı.
Yaralı kadının, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü açıklandı.
Defalarca yumruklanan kadın, zorbayı durdurmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı.
Olay yerinden kaçan Günay, kısa bir süre sonra yakalanıp tutuklandı.
Yaralı kadının, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü açıklandı.