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    • Yaşam
    • 29.05.2020 Gazete
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    Arnavutköy'de yanan lüks restoran ‘organize suç örgütü lideri’ 'e ait çıktı!

    Arnavutköy’de kapalı olan bir restoranda çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ünlü balıkçı restoranının geçen Şubat’ta ‘organize suç örgütü lideri’ iddiasıyla tutuklanan ’e ait olduğu öğrenildi. Yanan restoranın bulunduğu binada, eski Saadet Tantan’ın da oturduğu öğrenildi.

    Alevli gece

    İstanbul Arnavutköy'de önceki gece hareketli saatler yaşandı. Geçen Şubat 'organize suç örgütü lideri' iddiasıyla tutuklanan 'e ait balık restoranında çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yollandı. Alevler, kısa sürede kontrol altına alındı.

    Dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Eski Sadettin Tantan'ın da yanan binada oturduğu ancak olay sırasında evde olmadığı ortaya çıktı.



    79 yaşındaki Tantan, 57. hükümette İçişleri Bakanı olarak görev almıştı.



    İşletme sahibi Yakup Süt, üç aydır tutuklu.



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