İstanbul Arnavutköy'de önceki gece hareketli saatler yaşandı. Geçen Şubat 'organize suç örgütü lideri' iddiasıyla tutuklanan Yakup Süt'e ait balık restoranında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yollandı. Alevler, kısa sürede kontrol altına alındı.





Dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın da yanan binada oturduğu ancak olay sırasında evde olmadığı ortaya çıktı.







79 yaşındaki Tantan, 57. hükümette İçişleri Bakanı olarak görev almıştı.







İşletme sahibi Yakup Süt, üç aydır tutuklu.