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    • 28.05.2020 11:19
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    Arnavutköy'de yanan lüks restoranın sahibi ‘organize suç örgütü lideri’ çıktı! da o binada oturuyormuş!

    Son dakika haberi... Arnavutköy’de kapalı olan bir restoranda çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ünlü balıkçı restoranının geçen Şubat’ta ‘organize suç örgütü lideri’ iddiasıyla tutuklanan ’e ait olduğu öğrenildi. Yanan restoranın bulunduğu binada, eski İçişleri Bakanı Saadet Tantan’ın da oturduğu öğrenildi. İşte detaylar...

    Lüks restoranın sahibi bakın kim çıktı!

    Dün gece 01.30 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy'de bulunan ünlü balıkçı restoranında çıktı. Kısa süre içinde yayılan yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahale etti.

    Salgın nedeni ile Mart ayı ortasından bu yana kapalı olan restoranda meydana gelen yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Semt sakinlerinden biri, kilise vakfına ait 60 yıllık binanın elektrik aksamında sorun olabileceğini kaydetti.

    SAHİBİ YAKUP SÜT ÇIKTI!
    Günün aydınlanması ile birlikte, yangının yarattığı tahribat da ortaya çıktı. Kullanılamaz hale gelen 10 yıllık restoranın sahibi ile birlikte gözaltına alınan 21 kişi geçen Şubat ayında tutuklanmıştı.

    SÜT KARDEŞLER TUTUKLANMIŞTI
    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, 'ün kardeşleri Volkan ve Yusuf Süt de tutuklanmıştı.

    ESKİ BAKAN DA O BİNADA OTURUYOR
    Dün gece yangının meydana geldiği restoranın üst katında 4 daire bulunuyor.Hürriyet'in haberine göre dumandan etkilenen dairelerden birinde, ile kızı ve damadının da yaşadığı öğrenildi. Ancak dünkü yangın esnasında eski Bakan Tantan'ın evinde olmadığı öğrenildi.

    Haberler Güncel Arnavutköy'de yanan lüks restoranın sahibi ‘organize suç örgütü lideri’ Yakup Süt çıktı! Saadettin Tantan da o binada oturuyormuş!
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