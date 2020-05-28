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    • Yaşam
    • 28.05.2020 Gazete
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    'ı öldüren suç makinesi çıktı

    ’da kız arkadaşını öldüren boksör ’nun kasten yaralama ve gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Katil 'Bad'sör
    Zeynep'in katili boksörün 14 suç kaydı çıktı. Olay 24 Mayıs'ta 'da yaşandı. (26) ile kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı (24) arasında tartışma çıktı. Kemaloğlu, talihsiz kadının bıçaklayarak katletti. Kendisini de yaraladı. Hastanede tedavi altına alındı. Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu'ndan şikayetçi olduğu belirtildi.



    Öte yandan katil zanlısının kasten yaralama, ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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