Yaralılar ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile kapanan yolda yoğunluk oluştu. Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından yolun açılması ile trafik tekrar normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.