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    • 28.05.2020 07:06
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    • 28.05.2020 07:06
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    'da işçilerini taşıyan servis araçları çarpıştı: 12 yaralı

    'da işçilerini taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 12 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından devrilen midibüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Adana'da feci kaza: 12 yaralı

    Alınan bilgiye göre, İbrahim A. idaresindeki 80 LC 146 plakalı işçilerini taşıyan midibüs, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Huzur Caddesi'nde Haşim S'nin kullandığı 01 AHN 44 plakalı içerisinde tarım işçileri bulunan başka bir midibüsle çarpıştıktan sonra devrildi.

    Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekibine bildirdikten sonra devrilen araçtaki kişiler bulundukları yerden çıkartıldı.

    Kazada yaralanan 12 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Polis ekiplerinin çalışmasının ardından devrilen midibüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

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