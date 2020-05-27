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    • 27.05.2020 09:38
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    4 günlük kısıtlamada 11 bin 695 kişiye ceza verildi

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. 'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde tedbirlere uymayan 11 bin 695 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı. İl Emiyet Müdürlüğünün açıklamasında 34 iş yeri hakkında işlem yapıldığı belirlendi.

    4 günlük kısıtlamada 11 bin 695 kişiye ceza

    'te 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 bin 695 kişi hakkında idari yaptırım uygulandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 'nda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, karara aykırı davrananlar hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "23.05.2020 günü saat 00.00'dan 26.05.2020 günü saat 24.00'e kadar 4 günlük ilimiz genelinde 11 bin 695 şahsa ve 34 iş yerine sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı idari yaptırım uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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