Bilim Kurulu üyesi uyardı! Normalleşmenin vazgeçilmezi olacak

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana tam 2.5 ay geçti. Bu 75 günlük süreçte ülke genelinde 1 milyon 873 bin 607 PCR testi yapılırken, tespit edilen toplam vaka sayısı 158 bin 762 oldu. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 397 vatandaşın yaşamını yitirirken, 121 bin 507 kişi de iyileşti. Toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı dün itibarıyla 739'a gerilerken, entübe hasta sayısı da 338 olarak açıklandı.

Nisan ayının ilk üç haftası kabus gibi geçerken, 3 Nisan'da vaka artış hızı yüzde 15 seviyesine ulaşmıştı. 11 Nisan'a kadar artış oranı yüzde 11 ile 14 arasında seyrederken, ilk vakanın tespitinden dört hafta sonra, Kovid-19 salgını Türkiye'de tepe nokta denilen eşiğe ulaştı. Milliyet'in haberine göre 11 Nisan günü, 33 bin 170 kişiye test yapılırken, bir günde 5 bin 138 vaka tespit edilmişti. 11 Nisan ayrıca pandemi döneminde bir günde en çok vaka tespit edilen gün olarak kayıt geçmişti. 12 Nisan tarihinde vaka artış oranı yüzde 9.2 olarak tespit edilirken, bu oran 18 Nisan tarihine kadar kademeli olarak düşüşe geçti. 18 Nisan günü vaka artış hızı yüzde 4.8'e geriledi. 21 Nisan tarihinde ise vaka artış hızı yüzde 5.1 olurken, 22 Nisan ve 23 Nisan'da yüzde 3.2'ye geriledi. 24 Nisan ise kırılma noktasıydı. Bu tarihte ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının önüne geçti. 29 Nisan'da günlük test sayımız 43 bin 498 gibi rekor bir seviyeye ulaşırken, vaka artış hızı yüzde 2.6'nın da altına düşmeye başladı.