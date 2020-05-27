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    • 27.05.2020 09:38
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    • 27.05.2020 09:49
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    | Meteoroloji'den kritik uyarı! O illerde yaşayanlar dikkat! | 27 Mayıs 2020 hava durumu

    Son dakika tahminlerine ilişkin bilgiler yayınlandı. tarafından yayınlanan tahminlerde Marmara, Ege, ’nun kuzeybatısı, , ve çevreleri ile ’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Peki , ve 'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu' da kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğleden sonra İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    EDİRNE °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KÜTAHYA °C, 14°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    MANİSA °C, 21°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    MUĞLA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 23°C
    Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU
    Parçalı, bölgenin batı kesimleri çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 24°C
    Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ÇANKIRI °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 14°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KONYA °C, 26°C
    Parçalı az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    BOLU °C, 13°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    DÜZCE °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 20°C
    Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ZONGULDAK °C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA °C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TOKAT °C, 31°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 19°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    KARS °C, 23°C
    Parçalı bulutlu

    MALATYA °C, 27°C
    Az bulutlu

    VAN °C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık
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