



4 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONUCU İKNA EDİLDİ

Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla ikna edilen, eşinden bir süre önce ayrıldığı ve borcu olduğu belirtilen Ş.Ç, polis merkezine götürüldü.

Bu arada, bir motosikletli polislerin arasından geçip, olay yerindeki caddenin giriş ve çıkışına çekilen güvenlik şeridini kopararak, bölgeden hızla uzaklaştı.

Motosikletli sürücünün yakalanması için polis ekipleri sevk edildi.