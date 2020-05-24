Karahasanuşağı Mahalle Muhtarı Mahmut Aktaş, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yaylada mahsur kalan çobanlar vardı. Biz oraya kadar gittik. Ama yapılacak bir şey yoktu. Hayvanlar da kırpılmış olduğu için yürüyemez hale gelmişti. Biz de traktörlerle bölgeye gittik. Isınmaları için odun ve lastik götürdük. Düşük yapan hayvanları traktörlere yükleyip getirecekler. Diğerleri de yürüyerek gelecekler. Elbistan Belediyemiz de sağ olsun yardımımıza yetişti. Belediye Başkanımız da bizi arayarak son durum hakkında bilgi aldı. İlgisinden ve desteklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.