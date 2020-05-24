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    • 25.05.2020 03:48
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    'da korkunç kaza: Köprüden çaya devrilen aracın sürücüsü öldü

    'nın Alanya ilçesinde köprüden 'na devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Kurumuna gönderildi.

    Alanya'da korkunç kaza: 1 ölü

    Antalya'nın Alanya ilçesinde köprüden Kargı Çayı'na devrilen hafif ticari aracın kadın sürücüsü hayatını kaybetti.

    Nursel Yıldız (39) yönetimindeki 07 NLK 65 plakalı hafif ticari araç, Türkler Mahallesi Deliktaş Caddesi'nde kontrolden çıkarak Ali Çavuşoğlu Köprüsü'nden Kargı Çayı'na devrildi.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yıldız'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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