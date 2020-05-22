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    • 22.05.2020 12:19
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    • 22.05.2020 12:19
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    Koronavirüs kapsamında 'dan 'ye getirilen 155 kişi, tahliye edildi!

    'da yaşayan vatandaşı, koronavirüs kapsamında 'ta 'ye getirilerek 'deki Melikgazi 'na yerleştirildi. 6 gün süren karantinanın ardından 155 kişi, bugün evlerine gönderildi. 14 günlük karantina süreçlerinde evlerinde kendilerini izole edecekleri bildirildi. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

    Koronavirüs nedeniyle Almanya'dan gelen 115 kişi, tahliye edildi!

    'da yaşayan vatandaşı, koronavirüs nedeniyle 'ta 'ye getirildi. 'deki Melikgazi 'na yerleştirilen 155 kişi 6 gün süren karantinanın ardından evlerine gönderildiler. Ramazan Bayramı öncesi evlerine gitmek üzere valizleriyle yurttan çıkanlar, otobüslere binerken, sosyal mesafe kuralına da uydu.

    Vatandaşlar, 14 günlük süreyi evlerinde kendilerini izole ederek tamamlayacak. Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişi ise, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
    Yurttan tahliye olan Cenk Hakan Büyükyurt, "Biz Antalya'da yaşıyoruz. İş seyahati için yurt dışına gitmiştik. 3 ay yurt dışında kaldık. Sonrasında buraya getirildik. Burada yurt görevlilerine bizlere gösterdikleri sabır ve samimiyet için teşekkür ediyoruz. Bayram öncesi evimize gideceğimiz için mutluyuz" dedi.

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    Haberler Yaşam Koronavirüs kapsamında Almanya'dan Kayseri'ye getirilen 155 kişi, tahliye edildi!
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