"ŞEHİRLEŞME NEDENİYLE KARARSIZ BİR HAVA HAKİM"

Şehirleşme ve nüfusun artmasıyla iklimde de farklılıklar görüldüğünü söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Özdemir, " Kararsız havanın olumsuz etkisi şehirleşmenin olduğu yerlerde büyük oluyor. Bu yıl kışların ılık geçmesi genelde 25 -30 yılda bir tekrarlamaktadır. Anormal değildir. Bu kış Afrika'daki sıcak hava Türkiye'yi zaman zaman etkiledi. Türkiye'nin konumu da etkili tabii ki. Ne tam kuzeyde ne de tam güneydeyiz. O yüzden bu hava şartlarını yaşıyoruz" diye konuştu.