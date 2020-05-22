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    • Yaşam
    • 22.05.2020 11:58
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    • 22.05.2020 11:58
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    'da çamaşır makinesinin altına hazırlanan gizli bölmede 7 bin paket sigara ele geçirildi!

    'ın İpekyolu ilçesinde Kaçakçılık ve ekipleri S.A'ya ait evde arama yaptı. Yapılan aramada 7 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ekipler, evin banyosundaki çamaşır makinesinin altına hazırlanan gizli bölmede sigara paketlerini ele geçirdi. ları muhafaza eden ev sahibi S.A gözaltına alındı.

    7 bin sigara paketini işte böyle saklamışlar!
    'da evin gizli bölmesinde 7 bin paket ele geçirildi

    Van'ın İpekyolu ilçesinde evin gizli bölmesinde 7 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Mehmet Bey Sokak'ta S.A'ya ait evde arama yaptı.

    Aramada, evin banyosundaki çamaşır makinesinin altına hazırlanmış gizli bölmede 7 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

    Gözaltına alınan ev sahibi S.A. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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