KURALLARA TİTİZLİKLE UYULACAK

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, teşkilat başkanlarına yönelik gönderdiği yazıda, belirlenen kurallara uyulması koşuluyla camilerde tüm vakit namazlarının kılınabileceğini belirterek, özellikle cuma, teravih ve bayram namazları için çok daha titiz davranılması gerektiğini belirtti.

Türkmen yazısında, "İzin alabilen derneklerimizin bayram namazlarını açık alanda kılmalarında fayda mülahaza edilmektedir. Bu namazlara iştirak etmek isteyen cemaati ön kayıt sistemi ile takip etmek konsepti uygulamakta kolaylık sağlayacaktır. Ancak şartları ve güvenliği yerine getiremeyen camilerimiz kesinlikle toplu ibadete açılmamalıdırlar." ifadelerine yer verdi.

DİTİB Genel Başkanı Türkmen, şunları kaydetti:

"Camilerin toplu ibadete açılmasının heyecanı ve mutluluğu bizlere insan hayatının kıymetini ve alınması gereken tedbirleri asla unutturmamalı tam aksine hem Rabbimize şükretmeyi hem de bir daha bu karardan geri dönüş olmaması için gönderilecek kurallara azami ölçüde hassasiyet göstermemiz gerektiğini hatırlatmalıdır. Teşkilatımız mensuplarının bugüne kadar gösterdikleri anlayış ve teenniyi bundan sonra da göstereceğine olan inancım sonsuzdur."