Zekat nasıl hesaplanır? Zekat hesaplama ekranı! Zekat ne zaman verilir?

Bolluk ve bereket ayı Ramazan'da paylaşmak çok önemlidir. Zekat; dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Müslüma alemi zekat nasıl hesaplanır, zekat kimlere verilir kimlere verilmez sorularını internet üzerinden sıkça sorgulamaya başladı. Türkiye Diyanet Vakfı zekat hesaplama 2020 konusunda vatandaşlara kolaylık sundu, haberimizin içeriğinden bilgilere ulaşabilirsiniz.
ZEKAT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Başkanlığını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı Türkiye Diyanet Vakfı, zekatlarını vermek isteyenler için otomatik zekat hesaplama modülü oluşturdu.
Zekatlarını hesaplamak için bu modülü kullananlar, sahip olduğu malvarlığını nakit, altın, gümüş, ticari mallar, gayrimenkul veya hisse senedi üzerinden seçebiliyor.
Birden fazla başlıkta mal varlığına sahip olanlar için otomatik toplam hesaplama da yapılabiliyor.
Diyanet Vakfı'nın zekat hesaplama modülünde zirai mahsüllere düşen zekat da hesaplanabiliyor
Modülle zirai mahsullerden doğan zekat miktarı da hesaplanabiliyor.
Diyanet, bu uygulamayı kullananlara "zekat hesaplamada mevcut borçlarınızı düştükten sonra kalan malınız üzerinden zekatınızı hesaplayınız" uyarısında da bulundu.
ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?
Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan'ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir.
ZEKAT KİMLERE VERİLİR?
Zekâtın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.
Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında, ister artıcı (nâmî) vasıfta olsun ister olmasın, herhangi bir maldan nisap miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekât verilmez.
Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir.
Yolda kalmış kimse, sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile, çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkânı bulamayan, başka bir deyişle, parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye, malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekât verilebilir. Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkânına sahipse ona zekât verilmez.
ZEKAT KİMLERE VERİLMEZ
Hanefilere göre aşağıda sayılanlara zekât ve fitre verilmez:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Müslüman olmayanlara,
e) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
f) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa.