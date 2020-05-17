Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin yaptığı son dakika açıklamasında Antalya'da 1945'te 38.7 olarak ölçülen Mayıs ayı rekor sıcaklık değeri bugün 38.8 derece ölçülerek kırıldı. Son 75 yılın en sıcak Mayıs ayı.

SON 75 YILIN EN SICAK MAYIS AYI...

Gültekin verdiği son dakika bilgisinde 75 yıldır Antalya'da bu ölçekte bir sıcaklık değeri elde edilemediğini belirtti.

SON DAKİKA : NEM ORANI DA YÜZDE 46!

Antalya'da bugün henüz öğle saatlerinin başında bile 75 yılın üzerinde ölçülen sıcaklığın yanı sıra nem oranının yüzde 46 sınrıını geçtiği belirtildi.

KUZEY VE MARMARA İÇİN DE UYARI

Öte yandan hava sıcaklıkların normalin üzerinde seyredeceği uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 9 ila 13 derece yukarısında arasında seyredeceği ve kronik rahatsızlığı olanların bu bilgiler ışığında hareket etmesi gerektiği belirtildi.