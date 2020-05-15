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    • 15.05.2020 09:26
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    • 15.05.2020 09:27
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    ki 8 işçide çıktı!

    Hanönü ilçesinde bulunan bir çalışan 8 işçi de tespit edildi. İşçiler geniş güvenlik önlemleriyle birlikte Kredi ve bağlı karantinaya alındı. İşçilerin temas halinde bulunduğu tespit edilen 117 işçi de karantinaya alındı. Maden ocağında tedbirler üst düzeye çıkarılarak dezenfekte ediliyor.

    Maden ocağında 8 vaka tespit edildi!

    'da bir bazı işçilerde Covid-19 virüsü çıkınca madende çalışan işçiler, yurtta karantinaya alındı.
    Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında 8 işçide yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilk olarak maden ocağında çalışan 8 işçi, geniş güvenlik önlemleri altında Kastamonu'ya getirilerek Kredi ve bağlı karantinaya alındı. Ardından Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, işçilerle temas halinde olduğu düşünülen 117 işçinin de karantinaya alınmasına karar verdi. 117 işçi, güvenlik önlemleri altında Hanönü ilçesinden Kastamonu'ya getirilerek Şeyh Şabanı Veli Yurdunda karantina altına alındı. Ayrıca maden ocağında tedbirler en üst düzeye çıkartılarak dezenfekte ediliyor.

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