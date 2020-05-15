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    • Yaşam
    • 15.05.2020 12:12
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    • 15.05.2020 12:13
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    dinlemeden denize girmek istediler! 3 bin lira ceza aldılar!

    'da Muratpaşa ilçesi 'ndeki falezlerde spor yapan ve denize girmek istedikleri belirlenen 1'i Alman, 5 kişiye cezai işlem uygulandı. Bu kişilere, 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. Yazılan cezaya itiraz eden şahıslara polis, cep telefonundan alınan kararları okuyarak, uymalarını istedi.

    Denize girmek istediler, 3 bin 150'şer lira para cezası aldılar!

    'nın Muratpaşa ilçesi 'ndeki falezlerde bugün saat 10.00 sıralarında spor yapan 1'i Alman vatandaşı 5 kişi polisi görünce merdivenlerden deniz kenarına inip saklandı. Durumu fark eden ekipler, deniz polisinden yardım istedi. Denizden ve falezler üzerinde arama yapan polis, 5 kişiyi yakaladı. Falezlerde spor yapıp, denize girmek istedikleri belirlenen bu kişilere, 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Yazılan cezaya itiraz eden ve haberleri olmadığını iddia eden gruba oldukça nazik bir şekilde hitap eden polis, cep telefonundan açtığı kararı okuyup, karara uymaları gerektiğini söyledi.
    Diğer yandan polisin geldiğini gören ve suya dalan bir dalgıç, uzun süre aranmasına rağmen bulunamadı.

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