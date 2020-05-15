Günlük burç yorumları – 15 Mayıs 2020 Cuma

Koç: Partnerin üzerinizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bugün onun düşüncelerine önem vermeyen tavırlarınızla, onu kızdırabilirsiniz.

Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını anlayacaksınız.





Boğa: Bugün çevre iletişiminiz mükemmel sergileyecek ve enerjinizi ilişkilerinize olumlu yansıtabileceksiniz. Siz güçten yanasınız fakat çevrenize yardım etmeyi de oldukça çok seviyorsunuz.

İkizler: Çevresel koşullarınızda gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkıyor. Fikir ve düşüncelerinizdeki yaratıcılık ile özgünlük, her anlamda sizi ve gizli yönlerinizi gözler önüne serecek.