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    Günlük burç yorumları – 15 Mayıs 2020 Cuma

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 15 Mayıs 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün, (15 Mayıs Cuma) burcunuzu neler bekliyor?

    Koç: Partnerin üzerinizdeki etkisini inkar edemezsiniz. Bugün onun düşüncelerine önem vermeyen tavırlarınızla, onu kızdırabilirsiniz.
    Sabit düşüncelerin size faydası olmadığını anlayacaksınız.



    Boğa: Bugün çevre iletişiminiz mükemmel sergileyecek ve enerjinizi ilişkilerinize olumlu yansıtabileceksiniz. Siz güçten yanasınız fakat çevrenize yardım etmeyi de oldukça çok seviyorsunuz.

    İkizler: Çevresel koşullarınızda gözle görülür bir hareketlenme ortaya çıkıyor. Fikir ve düşüncelerinizdeki yaratıcılık ile özgünlük, her anlamda sizi ve gizli yönlerinizi gözler önüne serecek.

    Yengeç: Bugün uzaktaki sevdiklerinizden iyi haberler alacaksınız. İkili ilişkilerinizde bencilce davranışlarınız var. İsteklerinizle partnerinize duygusal anlamda motive edici durumlarınız mevcut.



    Aslan: Duygusal yaşamınızı renklendirmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizde yapıcı paslaşmalar olacak. Yaratıcılığınızı karşınızdakilere aktarabilirseniz. Kariyer hırsınızı olumlu kullanacaksınız.



    Başak: Arkadaşlarınızla birlikte paylaşım içimde olacaksınız. Çocuklarınıza gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecektir. Konuşarak halledeceğiniz konular mevut.



    Terazi: Özgüveninizin sağladığı konularda başarılı olmaktan gurur duyacağınız çalışmalarla gündeme geleceksiniz. İş arkadaşlarınızla oluşmasını beklediğiniz duygusal bağlar, veriminizi artırıyor.



    Akrep: Güven arayışı içindesiniz. Partnerinizle aranızdaki olayların çoğu maddiyata dayanıyor. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü, sizin tavırlarınıza bağlı ilerleyecek.



    Yay: Çekiciliğinizi ve kişisel enerjinizi birleştireceksiniz. Bugün, aşk yaşantınızı renklendirmek için, duygusal yönlerinizle ortaya çıkacak. Sevdiğiniz kişiyi büyüleyerek hayranlığını artabilirsiniz.



    Oğlak: Bugün partnerinizle anlaşamayacağınız konuları, gündeme getirmek istemeyebilirsiniz. Değişken duygular içindesiniz.
    Sezgileriniz güçleniyor ve olaylara hızlı çözüm getiriyorsunuz.



    Kova: Bugün doğallığınızla ses getirmek istiyorsunuz.
    Güçlü bağların sizin için önemli olduğunu bildiğiniz için, ilişkilerinizde ortalama davranıyor ve kapınızı kimseye kapatmak istemiyorsunuz.



    Balık: Duygusal enerjinizde yükselmeler söz konusu. İş birliğime ihtiyacınız var. Sorgulayacağınız konularda haklı olduğunuzu düşünmeli ve çabalarınızı doğru bir şekilde yönlendirmelisiniz.
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