İzmir'de 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde korkunç bir kaza yaşandı. Balçova yönünden Konak istikametine gitmekte olan Nur Özlem Gezer'in (24) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans yollandı. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan genç hemşire Tuğçe Demir (25) ile sürücü Gezer, dışarı çıkarıldı.
Gezer, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralı durumdaki Demir ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Demir, önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Geçen yıl mezun olan çiçeği burnunda hemşire Tuğçe Demir'in bir ay önce İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandığı ortaya çıktı.
CEYHAN TORLAK
Gezer, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralı durumdaki Demir ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Demir, önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Geçen yıl mezun olan çiçeği burnunda hemşire Tuğçe Demir'in bir ay önce İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandığı ortaya çıktı.
CEYHAN TORLAK