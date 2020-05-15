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    • Yaşam
    • 15.05.2020 Gazete
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    'de trafik sında yaralanan hemşire tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

    'de hemşire ’in (25) içinde bulunduğu araç takla attı. Genç sağlıkçı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan ailesi yıkıldı.

    Ah be Tuğçe!
    İzmir'de 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde korkunç bir yaşandı. Balçova yönünden Konak istikametine gitmekte olan Nur Özlem Gezer'in (24) kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans yollandı. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan genç hemşire (25) ile sürücü Gezer, dışarı çıkarıldı.



    Gezer, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve 'ne, ağır yaralı durumdaki Demir ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Demir, önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



    Geçen yıl mezun olan çiçeği burnunda hemşire Tuğçe Demir'in bir ay önce İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandığı ortaya çıktı.

    CEYHAN TORLAK
    Haberler Yaşam İzmir'de trafik kazasında yaralanan hemşire Tuğçe Demir tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
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