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    • Yaşam
    • 15.05.2020 08:21
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    • 15.05.2020 08:24
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    uyardı: Sıcaklıklar 5 derece birden artacak! ( )

    haberi... Vatandaşları önümüzdeki günlerde lar bekliyor. Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında ülkemizin bazı kesimlerinde hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artacağı belirtildi. Peki ? , ve 'de sıcaklıklar artacak mı? Hangi illerimizde yağış var? İşte Meteoroloji'den gelen son değerlendirmeye göre Cuma raporu.



    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    KIRKLARELİ °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık



    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DENİZLİ °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 39°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık



    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık



    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    ÇANKIRI °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık



    BATI KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    DÜZCE °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    ZONGULDAK °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

    SAMSUN °C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    TOKAT °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    TRABZON °C, 24°C

    Parçalı ve az bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 23°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS °C, 22°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    VAN °C, 21°C

    Az bulutlu ve açık



    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    MARDİN °C, 28°C

    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 29°C

    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık
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