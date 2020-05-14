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    • 14.05.2020 09:06
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    Günlük burç yorumları – 14 Mayıs 2020 Perşembe

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Mayıs 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Koç: Bu dönem arkadaş çevrenizde size destek verecek özel dostlarınızla birarada olacaksınız. Yaşam kalitenizde standartınızı korumak için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istemeniz saygı görüyor.

    Boğa: Arkadaşlarınızla bugün, ortak çalışma içinde olacağınız önemli konular gündeme gelecek. Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.

    İkizler: Bu dönem iş ve ortaklık tekliflerine açıksınız. Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılmasına neden olacak ve o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşüneceksiniz.

    Yengeç: Bu dönem daha mantıklı olacaksınız. Yeni projeler doğrultusunda değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle birarada olacağınız günler olacak. Yaşamın tadını çıkartın.

    Aslan: Oldukça keyifli anlar geçireceksiniz. Kendinizi şımartın, hayatın zevkleri-ne varın. Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız.

    Başak: Biriyle özel duygular paylaşabilirsiniz. Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeye-bilirsiniz. Oysa, enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz.

    Terazi: Karasızlık anlarında arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermemelisiniz. Hırslarınız yaşam akışınızı yönlendirecek. Amaçlarınız için ılımlı adımlar atacaksınız.

    Akrep: Karşı cinsle birlikte yapacağınız çalışmalarda güçlü hissedecek ve başkası tarafından kişiliğinizin takdir edilmesi hoşunuza gidecek. Yaptığınız her iş ses getirirken, davranışlarınız takdir görecek.

    Yay: Haksızlıklar konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkacaktır.

    Oğlak: Bugün içsel tepkilerinizi dengelemek zorundasınız. Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek. Eski hatalarınızın, sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde.

    Kova: Bugün riskler konusunda temkinli davranmalı ve öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Bu dönemde; huzursuz bir kişi-lik sergileyebilirsiniz.

    Balık: Bugün iletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. Çevrenizde-ki iş arkadaşlarınızla disiplin konusun-da sorunlar yaşayacaksınız. Farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.

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