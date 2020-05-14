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    • Yaşam
    • 14.05.2020 21:33
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    • 14.05.2020 21:33
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    'ta sebebiyle karantinaya alındı

    'ın ilçesine bağlı , tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina 14 Mayıs saat 22.00'den başlamak üzere 14 gün sürecek.

    Bir köy daha karantinaya alındı

    'ın ilçesine bağlı , tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Turhal Kaymakamlığında oluşturulan Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tarafından koronavirüslü hasta sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Derbentçi köyü için karantina kararı alındı. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronovirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 28'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Derbentçi köyünde 14 Mayıs saat 22.00'den başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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