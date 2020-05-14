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    • 14.05.2020 22:02
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    • 14.05.2020 22:03
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    'ta alacak kavgası kanlı bitti!

    'ta , alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada , tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Hüseyin Kurt polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Alacak kavgası kanlı bitti!

    'ta (27), alacak meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada (32), tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

    Olay, akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kafe işletmecisi Hüseyin Kurt ile kartonpiyer ustası Muhammet Tosun arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurt, bıçakla Tosun'u göğsünden bıçakladı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
    Ağır yaralanan Muhammet Tosun, çevredeki vatandaşlar tarafından götürüldüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Hüseyin Kurt ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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