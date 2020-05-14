Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı 2020 yılında 24 Mayıs 2020 Pazar günü başlayacak. 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günü de devam edecek olan bayram bu yıl diğer özel günlerde olduğu gibi koronavirüs gölgesinde olacak. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Arife Günü olarak idrak edilecek.



RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs pazar gününe denk geliyor. Geçtiğimiz haftalarda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının gerçekleştirilmesinden dolayı ve 16-19 Mayıs tarihleri arasında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle bayramda da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama gelirse haberde yer alacak.

AK Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı'nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan'a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.