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    • Yaşam
    • 14.05.2020 Gazete
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    'da küçük 'yaşam seferberliği' ile hayata bağlandı

    'da, akut karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki , sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün, "acil" toplanan sağlık ekibi ve üniversite öğrencisi organ bağışçısının desteğiyle yaşama tutundu.

    Canım ciğerim
    Bursa'da Acar (8), iki hafta önce rahatsızlandı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nakil olması gerektiği anlaşıldı. Ancak o gün sokağa çıkma yasağı vardı. Acil koduyla toplanan doktorlar nakli onayladı. Acar için akrabası Murat Acar'dan (19) parça alındı. İkiliye, Covid-19 testi yapıldı. Sonuçlar da kısa sürede alındı. Tüm süreç 24 saatte tamamlandı. Ameliyat olan Efe, yeniden hayata bağlandı. Ayağa kalktıktan sonra bağışçısıyla buluşan küçük çocuk, "Ağabeyime teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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