Bursa'da Mehmet Efe Acar (8), iki hafta önce rahatsızlandı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Nakil olması gerektiği anlaşıldı. Ancak o gün sokağa çıkma yasağı vardı. Acil koduyla toplanan doktorlar nakli onayladı. Acar için akrabası Murat Acar'dan (19) parça alındı. İkiliye, Covid-19 testi yapıldı. Sonuçlar da kısa sürede alındı. Tüm süreç 24 saatte tamamlandı. Ameliyat olan Efe, yeniden hayata bağlandı. Ayağa kalktıktan sonra bağışçısıyla buluşan küçük çocuk, "Ağabeyime teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.