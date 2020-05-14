14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlu olsun! En güzel ve anlamlı Çiftçiler Günü mesajları…

14 Mayıs Çiftçiler Günü 2020 yılında Perşembe gününe denk geldi. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır. Çiftçilerin eksiklerine ve yapılması gerekenlere de değinen bu özel günde, internet üzerinden sıkça araştırılan en güzel ve anlamlı Çiftçiler Günü mesajlarını derledik. Tanıdığınız çiftçiler varsa da bu mesajları göndererek onları mutlu edebilirsiniz.
DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜNÜN ÖNEMİ
Dünya çapında her yıl aynı tarihlere denk gelen Dünya Çiftçiler Günü, çiftçilerin eksiklerini ve yapılması gerekenlere dikkat çekmek amacıyla kutlanmaktadır. Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü merkezi Paris'te bulunan 61 ülkeden 90'ın üstünde çiftçi örgütünü temsil eden Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından ilan edilmiş bir gündür.
UZUN VE KISA DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI
-Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
-Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.
-Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, ülkemizin fedakâr üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviye de yer almasını dilerim.
-Emekleriyle tarım eko sistemini ayakta tutan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun…
-Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
-Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.
- Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…
- "Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir."
- "Burada bir çiftlik kuracağım. Bu çiftlikte hayvanlar yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında tarım endüstrimize ait bacalar tütecek.""Kılınç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi."
-"Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bu gün dünya üzerinde olmayacaktık."
- "Milli ekonominin temeli tarımdır. "