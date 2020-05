14 Mayıs Çiftçiler Günü kutlu olsun! En güzel ve anlamlı Çiftçiler Günü mesajları…

UZUN VE KISA DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI



-Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.



-Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.



-Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, ülkemizin fedakâr üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviye de yer almasını dilerim.



-Emekleriyle tarım eko sistemini ayakta tutan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun…



-Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.



-Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.



- Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…



- "Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir."

- "Burada bir çiftlik kuracağım. Bu çiftlikte hayvanlar yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında tarım endüstrimize ait bacalar tütecek.""Kılınç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi."



-"Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı, biz bu gün dünya üzerinde olmayacaktık."



- "Milli ekonominin temeli tarımdır. "