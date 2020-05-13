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    • Yaşam
    • 13.05.2020 Gazete
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    'ta kan donduran vahşet! lı damat kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp dondurucuda saklamış...

    'ta oturan uyruklu olduğu öğrenilen , kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp parçaladıktan sonra dondurucuda sakladı.

    Kan donuran vahşet

    İstanbul 'ta oturan uyruklu olduğu öğrenilen (35), dün İran Konsolosluğu'na giderek 3 ay önce kayınpederi (71) ile kayınvalidesini 'yi (64) öldürdüğünü söyledi.

    Bunun üzerine Khodarahmi, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede, Khodarahmi'nin ifadesinde belirttiği gibi, kayınvalidesi ile kayınpederini öldürüp cesetlerini parçalara ayırdıktan sonra, poşetleyerek derin dondurucuda sakladığı ortaya çıkarıldı.



    CANİ DAMAT
    Khodarahmi



    KAYINVALİDE
    Fatemeh Alidadishamsabadi



    KAYINPEDER
    Siavash Galeh Bakhtiri

    Haberler Yaşam Esenyurt'ta kan donduran vahşet! İranlı damat kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp dondurucuda saklamış...
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