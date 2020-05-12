Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.05.2020 21:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2020 22:01
    ABONE OL

    'ta dehşet evi! Kayınvalidesi ve inin lerini buzdolabında saklamış

    'ta uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve ini 3 ay önce öldürdüğünü ve lerini buzdolabında sakladığını belirterek polise teslim oldu.

    'ta uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve ini 3 ay önce öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu.

    CESETLERİ BUZBOLABINDA SAKLAMIŞ
    Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'ta yaşayan İran uyruklu bir kişi, polisi arayarak birlikte yaşadığı kayınvalidesi ve ini 3 ay önce öldürdüğünü ve parçalara ayırdığı leri buzdolabında sakladığını söyledi.

    Olay yerine giden polis ekiplerinin evde cesetleri bulması üzerine, zanlı gözaltına alındı.

    Zanlı işlemleri için emniyete götürülürken, cesetlerin bulunduğu evde olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı.

    Haberler Yaşam İstanbul Esenyurt'ta dehşet evi! Kayınvalidesi ve kayınpederinin cesetlerini buzdolabında saklamış
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri