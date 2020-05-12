İstanbul Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişi, kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu.

CESETLERİ BUZBOLABINDA SAKLAMIŞ

Mehterçeşme Mahallesi 1961. Sokak'ta yaşayan İran uyruklu bir kişi, polisi arayarak birlikte yaşadığı kayınvalidesi ve kayınpederini 3 ay önce öldürdüğünü ve parçalara ayırdığı cesetleri buzdolabında sakladığını söyledi.

Olay yerine giden polis ekiplerinin evde cesetleri bulması üzerine, zanlı gözaltına alındı.

Zanlı işlemleri için emniyete götürülürken, cesetlerin bulunduğu evde olay yeri inceleme ekipleri detaylı inceleme başlattı.