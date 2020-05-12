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    • Yaşam
    • 12.05.2020 08:43
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    • 12.05.2020 08:43
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    de pes dedirten görüntü! Yasağa rağmen yaptılar

    Son dakika haberi... 'da virüs salgını kapsamında alınan karar doğrultusunda olmasına rağmen havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar de ve yaptı. Sahilin yoğunluğundan istifade eden seyyar satıcılar da vatandaşlara satış yaptı.

    Pes dedirten görüntü! Yasağa rağmen yaptılar

    virüs salgınıyla mücadele kapsamında lerde ve yapmak lanmıştı. Havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar yasak olmasına rağmen Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar, piknik yaparken bazıları ise yürüyüş yaptı. Yürüyüş ve piknik yapan vatandaşların bazılarının maske taktığı görülürken bazıları ise maskesiz olarak yürüyüş yaptı. Sahilin yoğunluğundan istifade eden seyyar satıcılar da vatandaşlara satış yaptı.

    "EVDE BUNALDIK"
    Sahilde yürüyen Şahin Dinç, "Evlerde bunaldık artık. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok, nefes almaya çıktık" dedi. 'Koronavirüsten korkmuyor musunuz' sorusuna ise, "Artık onları geçtik diye düşünüyorum. Evde bulaşma riski bence daha yüksek, dışarıda temiz hava var. Evde ailenize bulaştırmaktan korkuyorsunuz" şeklinde cevap verdi. Sahile çıkmanın yasak olduğu para cezasına tabii olduğu hatırlatılınca da, "Biliyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Zaten cepte de para yok" diye konuştu.

    "BU DA BİZİM EKMEK PARAMIZ"
    Sahilde çay sattığını belirten bir seyyar satıcı ise "İnsanlar zor durumda mecbur ihtiyaçları var. İş yok güç yok, benim yaptığımı da bir nevi hizmet olarak görelim. Bu da bizim ekmek paramız. Evliyim, çocuğum çoluğum var benim. İş yok, güç yok. Devletten hiçbir yardım alamıyorum. Cezaevinden yeni çıktım. Bir şekilde kendimi geçindirmeye mecburum" ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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