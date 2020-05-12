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    • 12.05.2020 09:20
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    Günlük burç yorumları – 12 Mayıs 2020 Salı

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 12 Mayıs 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Olayların boyutları, davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor. Her şey iyi olacak. İkna kabiliyetiniz artıyor.

    BOĞA: Bugün olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısı sizi sıkabilir. Her konuda sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor. Bunları aklınıza takıyorsunuz.

    İKİZLER: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi geriyor. Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

    YENGEÇ: Bugün arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapa-bilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmemelisiniz.

    ASLAN: Katılacağınız toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkide bulunan güçlü kişilerden destek olacaksınız. Kariyeriniz önem kazanmaya başlıyor. İş bağlamada oldukça başarılısınız.

    BAŞAK: Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize kazanç sağlayacak anlaşmalara imza atacaksınız. Memnun olmadığınız durumlar var ve tek-lifleri değerlendirebilirsiniz.


    TERAZİ: Azimli ve hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, insanlara karşı baskıcı davranmamalısınız.
    Kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacaksınız.



    AKREP: Kariyerinizi grup çalışmalarıyla destekleyeceksiniz.
    Aklınıza yatan konularda başarılısınız ve bunu aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz.
    Acelecilik yüzünden zarar görmemek için dikkatli olun.



    YAY: Bugün bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız.
    Tüm çalışmalarınızda sonuca gideceksiniz. Fiziksel olarak çekici, enerjik ve aktif bir tavır içindesiniz.



    OĞLAK: Uzu süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmelisiniz.
    Mesleki aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Sakinliği elden bırakmayın.



    KOVA: Çevrenizde gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz. Sorunların dışında kalmayı başardığınız müddetçe sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. İşler ayağınıza gelecek.



    BALIK: İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Belirsizlikleri kafanızdan atın. İçinde bulunduğunuz durumda arkadaş önerileri kafanızı karıştırıyor.
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