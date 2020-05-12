Günlük burç yorumları – 12 Mayıs 2020 Salı

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda kuracağınız diyaloglar çok önemli. Olayların boyutları, davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor. Her şey iyi olacak. İkna kabiliyetiniz artıyor.
BOĞA: Bugün olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin üzerinizdeki baskısı sizi sıkabilir. Her konuda sizinle ilgili ayrıntılar ilgisini çekiyor. Bunları aklınıza takıyorsunuz.
İKİZLER: Bugün geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi geriyor. Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.
YENGEÇ: Bugün arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapa-bilir, zevkli zamanlar geçirebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmemelisiniz.
ASLAN: Katılacağınız toplantılarda, doğru kişilerle tanışacaksınız. Yüksek mevkide bulunan güçlü kişilerden destek olacaksınız. Kariyeriniz önem kazanmaya başlıyor. İş bağlamada oldukça başarılısınız.
BAŞAK: Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize kazanç sağlayacak anlaşmalara imza atacaksınız. Memnun olmadığınız durumlar var ve tek-lifleri değerlendirebilirsiniz.
TERAZİ: Azimli ve hırslı yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, insanlara karşı baskıcı davranmamalısınız.
Kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacaksınız.
AKREP: Kariyerinizi grup çalışmalarıyla destekleyeceksiniz.
Aklınıza yatan konularda başarılısınız ve bunu aşk hayatınıza yansıtıyorsunuz.
Acelecilik yüzünden zarar görmemek için dikkatli olun.
YAY: Bugün bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız.
Tüm çalışmalarınızda sonuca gideceksiniz. Fiziksel olarak çekici, enerjik ve aktif bir tavır içindesiniz.
OĞLAK: Uzu süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmelisiniz.
Mesleki aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Sakinliği elden bırakmayın.
KOVA: Çevrenizde gelişen olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz. Sorunların dışında kalmayı başardığınız müddetçe sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. İşler ayağınıza gelecek.
BALIK: İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Belirsizlikleri kafanızdan atın. İçinde bulunduğunuz durumda arkadaş önerileri kafanızı karıştırıyor.