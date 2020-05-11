Hangi şehirlerde seyahat yasağı sona erdi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine şehir giriş - çıkış tedbirleri kapsamında genelge gönderildi. Genelge ile bu gece saat 24.00'ten itibaren 9 ilde giriş çıkış kısıtlaması sona erdi. Peki, seyahat giriş çıkış yasağı kalkan 9 il hangisi? İşte detaylar...

SEYAHAT GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI KALKAN 9 İL HANGİSİ?

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine şehir giriş - çıkış tedbirleri kapsamında genelge gönderdi. Genelge ile Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması bu gece (11 Mayıs) saat 24.00'dan itibaren sona erdi.