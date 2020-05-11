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    • Yaşam
    • 11.05.2020 Gazete
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    'da kıskançlık krizine giren adam bacanağı ile baldızını katletti! leri eşine telefonda dinletti...

    'da Mükremin Turan, kıskançlık krizine girdi. Eşi Fatma'nın eniştesiyle aşk yaşadığını iddia etti. Bacanağı ile baldızını katletti. Kurbanların çığlıklarını, telefonda karısına dinletti. Daha sonra hesabına 32 bin TL gönderdi. Ve ekledi: Kan paran hayırlı olsun!

    Canlı vahşet
    Erzurum'da taciz ve darp iddiasıyla meslekten ihraç edilen Uzman Çavuş , (41), bacanağı (27) ile baldızı 'i (29) pusu kurup, tabancayla vurarak öldürdü.




    Zanlının, öldürdüğü bacanağı ile aşk yaşadığını söyleyerek cep telefonu ile arayıp i dinlettiği eşi 'a, kan parası olarak 32 bin lira da gönderdiği ortaya çıktı.

    ESPRİYE GÜLDÜM!
    Fatma Turhan, "Fatih espirili bir çocuktu. Bizde kalırken bir espiri yapmış, ben de gülmüşüm. Mükremin bunu takıntı haline getirdi. 'Sen Fatih'i seviyorsun', 'Fatih'le aşk yaşıyorsun' diyordu. Ben de bu durumu ailemle paylaştım, Beni sürekli dövüyordu. Aileme söylemem halinde ise 'Babanı, kardeşlerini öldürürüm' diyerek engelliyordu. Telefonla konuşurken işlediği cinayetleri dinletti. Bacımın çığlıyla bir şarjör mermi boşalttı. Cinayetten hemen sonra da bana 32 bin lira havale göndermiş" diye konuştu.




    Fatih Özmen ve Hülya Özmen katledildi.



    Mükremin Turhan

    Haberler Yaşam Erzurum'da kıskançlık krizine giren adam bacanağı ile baldızını katletti! Cinayetleri eşine telefonda dinletti...
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