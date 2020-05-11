Erzurum'da taciz ve darp iddiasıyla meslekten ihraç edilen Uzman Çavuş Mükremin Turhan, (41), bacanağı Fatih Özmen (27) ile baldızı Hülya Özmen'i (29) pusu kurup, tabancayla vurarak öldürdü.
Zanlının, öldürdüğü bacanağı ile aşk yaşadığını söyleyerek cep telefonu ile arayıp cinayeti dinlettiği eşi Fatma Turhan'a, kan parası olarak 32 bin lira da gönderdiği ortaya çıktı.
ESPRİYE GÜLDÜM!
Fatma Turhan, "Fatih espirili bir çocuktu. Bizde kalırken bir espiri yapmış, ben de gülmüşüm. Mükremin bunu takıntı haline getirdi. 'Sen Fatih'i seviyorsun', 'Fatih'le aşk yaşıyorsun' diyordu. Ben de bu durumu ailemle paylaştım, Beni sürekli dövüyordu. Aileme söylemem halinde ise 'Babanı, kardeşlerini öldürürüm' diyerek engelliyordu. Telefonla konuşurken işlediği cinayetleri dinletti. Bacımın çığlıyla bir şarjör mermi boşalttı. Cinayetten hemen sonra da bana 32 bin lira havale göndermiş" diye konuştu.
Fatih Özmen ve Hülya Özmen katledildi.
Mükremin Turhan
Zanlının, öldürdüğü bacanağı ile aşk yaşadığını söyleyerek cep telefonu ile arayıp cinayeti dinlettiği eşi Fatma Turhan'a, kan parası olarak 32 bin lira da gönderdiği ortaya çıktı.
ESPRİYE GÜLDÜM!
Fatma Turhan, "Fatih espirili bir çocuktu. Bizde kalırken bir espiri yapmış, ben de gülmüşüm. Mükremin bunu takıntı haline getirdi. 'Sen Fatih'i seviyorsun', 'Fatih'le aşk yaşıyorsun' diyordu. Ben de bu durumu ailemle paylaştım, Beni sürekli dövüyordu. Aileme söylemem halinde ise 'Babanı, kardeşlerini öldürürüm' diyerek engelliyordu. Telefonla konuşurken işlediği cinayetleri dinletti. Bacımın çığlıyla bir şarjör mermi boşalttı. Cinayetten hemen sonra da bana 32 bin lira havale göndermiş" diye konuştu.
Fatih Özmen ve Hülya Özmen katledildi.
Mükremin Turhan