19 Mayıs ne zaman 2020, resmi tatil mi? En güzel ve anlamlı 19 Mayıs şiirleri

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde büyük yeri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. Atatürk'ün Samsun'a ilk ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bir bayramdır. 2020 yılında 19 Mayıs'ın hangi güne denk geldiği internet üzerinden en çok sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor.
19 MAYIS HANGİ GÜN?
Bu yıl 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor. Henüz net bir karar açıklanmasa da hafta sonu tatiliyle birleştirilebilir.
19 MAYIS ŞİİRLERİ
Tekmil Anadolu ayakta,
Bu gelen Bandırma vapuru.
Mustafa Kemâl'in bakışı
Göklerden duru.
Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl
Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.
Mustafa Kemâl'in elbisesi
Rütbesiz, nişansız...
Ve avuçlarında
Kaderi yazılmış Türkiye'nin.
Karadeniz sereserpe uzanmış önünde
Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,
Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir
Mustafa Kemâl geliyor.
Vapur yaklaşır, yaklaşır;
Secde eder dağlar taşlar.
Selam verir Gazi Anadolu'm;
Bandırma vapurunun içinde.
Güneşten süt emmiş
Bir sarışın kahraman var.
Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,
Sen Samsun'a ayak bastığın an,
Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,
Dalgalandı vatan.
Mayıs'ın on dokuzu.
Ufukta duran gitgide yaklaşıyor.
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.
Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
Üzülmemek elde mi ?
Hız yüklü, iman yüklü, umut yüklü bu gemi.
O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız, doldukça bütün damarlara kan gibi,
Gizli inleyen her yürek canlanacak.
Ateşler püskürecek uyuyan volkan gibi.
Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz.
Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz.
Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel !
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel !
Celal Sahir EROZAN
Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.
Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.
Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemâl Paşa'nın kollarıydı.
Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in hâlini görmeliydi.
Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemâl Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar.
Her yer spor,
Her yer çocuk,
Her yer eğlence,
Bugün 19 Mayıs.
Her çocuk elinde bayrak,
Her çocuk neşeli,
Her çocuk mutlu,
Bugün 19 Mayıs.
Her Türk anıyor,
Her Türk sayıyor,
Her Türk kutluyor,
Bugün 19 Mayıs.