19 Mayıs ne zaman 2020, resmi tatil mi? En güzel ve anlamlı 19 Mayıs şiirleri

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemâl Paşa'nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemâl Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar.

Her yer spor,

Her yer çocuk,

Her yer eğlence,

Bugün 19 Mayıs.

Her çocuk elinde bayrak,

Her çocuk neşeli,

Her çocuk mutlu,

Bugün 19 Mayıs.

Her Türk anıyor,

Her Türk sayıyor,

Her Türk kutluyor,

Bugün 19 Mayıs.