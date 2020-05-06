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    • 07.05.2020 07:09
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    • 07.05.2020 07:09
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    Sakarya'da bir binada şüpheli yangın!

    Adapazarı'nda sahur vakti bir apartmanın çatısında çıkan yangın endişe yarattı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Bina sakinleri son 1 yıl içerisinde 3'üncü kez benzer şekilde yangın çıktığını belirtti. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

    Sakarya'da bir binada şüpheli yangın!

    Adapazarı'nda sahur vakti bir apartmanın çatısında çıkan yangın endişe yarattı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

    Saat 02.45 sıralarında Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bina sakinleri evlerinden çıkartılırken, apartmanı saran dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil ekipleri ambulansta müdahale bulundu.

    Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı. Bina sakinleri son 1 yıl içerisinde 3'üncü kez benzer şekilde yangın çıktığını belirtti.

    Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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