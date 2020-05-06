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    • 07.05.2020 00:09
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    'de ye sopalı saldırı!

    'de fırın önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak için görev yapan şüphelendiği bir araçtaki kişilerin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Araçtaki şüphelilerden biri kimliğini vermek istemeyerek mahalle bekçisini elinden yaraladı. Bekçi şüpheliyi ayağından vurarak yakaladı.

    Bekçiye sopalı saldırı!

    İstanbul Arnavutköy'de bekçiye saldıran şüpheli ayağından vurularak yakalandı.

    Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde saat 19.45 sıralarında fırın önlerinde yoğunluk olmaması için çalışma yapan çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi.

    BEKÇİYE SOPAYLA SALDIRDI
    Araçtaki şüphelilerden Yüksel D.(34) mahalle bekçisine "Sen benim kimliğimi alamazsın" diyerek yerde bulunan sopayla saldırdı.

    BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI
    Mahalle bekçisi elinden yaralanırken, bekçi tabancasıyla şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

    Yaralanan şüpheli ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Araçta bulunan diğer şüpheli Orhan D. ise hastanenin önünde yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerden Orhan D.'nin uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, ruhsatsız silah bulundurma ve dolandırıcılıktan suç kaydı olduğu öğrenilirken, Yüksel D.'nin kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama ve nitelikli yağma suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
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