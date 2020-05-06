Futbolcudan korkunç cinayet! Cevher Toktaş kimdir? Cevher Toktaş hangi takımlarda oynadı?

Cevher Toktaş'ın eşinin de kocasının iki aydır içine kapanık olduğunu, bir ay önce ona epilepsi teşhisi konulduğunu anlattığı ifade edildi.

Çocuğun mezarı polis ekiplerince açılarak cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CEVHER TOKTAŞ KİMDİR?

Cevher Toktaş, 13 Eylül 1987 tarihinde Malatya'da doğdu. Bursa Merinosspor, Gençlerbirliği Oftaş (Hacettepe), Kahramanmaraşsspor, Tarsus İdman Yurdu, Siirtspor, Adıyamanspor, Bursa Nilüferspor, Kozan Belediyespor, Ankara Adliyespor ve Bursa Yıldırımspor takımlarında forma giydi.

Kariyerinde 281 maça çıkan defans oyuncusu, rakip filelere 7 gol bırakırken, 54 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Futbola Bursa'da başlayıp Orhangazi Belediyespor'da profesyonel olan Cevher Toktaş, 2007-2009 yıllarında Süper Lig'de mücadele eden Hacettepe'nin yanı sıra alt liglerde Tarsus İdman Yurdu, Kahramanmaraşspor, Karacabey Belediyespor'un da aralarında olduğu başka takımlarda da oynamıştı.

33 Yaşındaki Cevher Toktaş son olarak Bölgesel Amatör Ligi (BAL) takımlarından Bursa Yıldırımspor'da oynuyordu.